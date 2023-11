Il mercato dei conti correnti è piuttosto variegato, considerando che si parla di un settore colmo di opzioni a disposizione degli utenti. Il correntista, però, per definizione punta al risparmio. In tal senso, esistono delle opzioni che possono sicuramente andare incontro a questa esigenza, ovvero appositamente progettate per ridurre o per azzerare il canone. Si fa riferimento a determinati conti correnti che possono essere personalizzati, secondo il modello del “Pay per use”.

L’alternativa del conto corrente a canone azzerabile

Fra le diverse opzioni da passare al vaglio, troviamo quella del conto corrente a canone azzerabile. Si tratta di una soluzione progettata specificatamente per consentire al correntista di ridurre i costi inerenti all’apertura e alla gestione del conto, fino al punto da azzerarli del tutto, se si rispettano delle precise condizioni. Tali condizioni, com’è semplice immaginare, possono cambiare a seconda della banca che propone il prodotto in questione.

Alcuni istituti di credito, ad esempio, concedono degli sconti sul canone se il correntista è un under 30, mentre altri propongono ulteriori sconti in base a condizioni specifiche. Risparmiare sul canone è un dogma che ogni correntista dovrebbe tenere a mente, specialmente se si ha l’intenzione di pagare soltanto per i servizi indispensabili. Le spese legate al canone, difatti, possono dipendere ad esempio dai canali usati, dal numero di operazioni effettuate e da altri fattori.

I conti correnti a canone azzerabile si pongono come una delle migliori alternative alle soluzioni tradizionali. Le banche possono infatti permettersi tali sconti, e l’eventuale azzeramento del canone, perché per prime risparmiano grazie al digitale e alle nuove tecnologie. In questo modo gli istituti di credito, abbattendo i costi legati alla gestione e al personale, possono proporre delle alternative più convenienti economicamente.

Vantaggi e caratteristiche dei conti a canone azzerabile

In primo luogo, chi decide di aprire un conto corrente a canone azzerabile ha una duplice possibilità: può innanzitutto ridurre i costi del canone, o può annullarli completamente. Il tutto avviene per merito di un sistema particolarmente flessibile che, come anticipato, permette di personalizzare i servizi per cui si paga. Ci sono dei conti di questo tipo che, ad esempio, abbattono i prezzi del canone o se si aderisce ad alcuni servizi online in particolare. Facendo ciò, si possono ottenere interessanti sconti sul canone.

Fra le opzioni che consentono ciò troviamo ad esempio il Conto Corrente BNL X Modulo Smart, che assicura uno sconto di 6,40 euro per i correntisti under 30 e di 2 euro se l’utente sceglie di assegnare l’accredito della pensione o dello stipendio sul proprio conto. Naturalmente, per cogliere queste opportunità, è sempre il caso di leggere con attenzione il contratto proposto dalla banca e le condizioni da raggiungere o rispettare per diminuire o azzerare i costi del canone mensile.

Questi conti correnti convengono anche perché fungono da stimolo, spingendo il correntista ad analizzare con attenzione i servizi del prodotto e a gestire in modo più oculato le proprie spese. Il fattore personalizzazione è altrettanto importante. Il modello “Pay per use”, infatti, prevede un costo su misura e basato sui servizi che il correntista attiva o usa, evitando di pagare per le opzioni che non vengono utilizzate.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali, consultare i Fogli informativi su bnl.it