Controllo fumi caldaie Ferroli: quando e perché è importante

Cos’è la combustione? Quando accendiamo una fiamma o un fuoco esso viene alimentato dal combustibile. Bruciando e diventando cenere si ha una produzione di fumo. Il fumo è composto da elementi chimici bruciati o combusti, polveri sottili, fuliggini, anidride carbonica e ceneri. Esso rimane tossico, perfino se si brucia del legno.

In base al combustibile che lo ha alimentato si hanno diverse pericolosità e tossicità del fumo. Dato il suo calore e la presenza, in parte, di condensa, si dissolve all’interno dell’atmosfera esterna. Non eliminandolo, negli ambienti chiusi, si ha una riduzione dell’ossigeno e ovviamente una maggiore tossicità che nasce proprio dal problema della sua consistenza.

Nelle caldaie capita la stessa cosa! Essendoci una camera di bruciatura si ha appunto una fiamma che brucia per produrre il calore che andrà a riscaldare l’acqua o l’aria. Naturalmente quindi si produce del fumo al suo interno e questo vuol dire che esso si deve disperdere all’esterno, ma come?

Le caldaie hanno una serie di condutture fumarie dove si ha un tiraggio naturale aiutato da una valvola aspirafumi che esegue una pulizia dei fumi all’interno della camera di bruciatura. A questo punto si ha un ricambio di aria.

FUMI CALDAIE: IMPORTANTI

Ad essere importanti in una caldaia non è solo il circolo e ricircolo dell’ossigeno al suo interno, ma la pericolosità dei fumi. Essi contengono anidride carbonica e una buona parte di tossicità. La legge richiede che essi siano conformi a dei parametri di tutela ambientale che consentano di avere una facile dispersione e un basso inquinamento.

In una prima installazione, il caldaista, deve quindi fare delle analisi dei rumi in tempo reale. Si prendono in considerazioni quali sono i componenti la prima combustione, quella diretta dalla fiamma, e quelli che fuoriescono dalla canna fumaria. Quest’ultimi sono quelli più pericolosi perché, negli anni, tendono ad accumulare maggior presenza di fuliggini e ceneri. Di conseguenza si debbono controllare per tutto il resto della vita della caldaia.

Grazie alla pulizia e alle manutenzioni è possibile ridurre la loro tossicità in modo che il fumo rimanga conforme ai parametri decisi dal Ministero della Salute.

La Ferroli effettua il servizio di Controllo fumi caldaie Ferroli richiesto sia durante le manutenzioni, riparazioni, prima installazione o solo per capire se essi siano o meno tossici.

Fumi caldaia “pesanti”

Il fumo pesante si nota perché ha un forte odore e nero, denso, fastidioso. Tale aspetto nasce o da una carenza di pulizia nelle canne fumarie, quindi si hanno molti elementi che si mischiano nuovamente al fumo appena creato. Però esso si crea perfino in caso ci sono problemi di combustione nella fiamma. Il gas potrebbe entrare in grande quantità nella caldaia oppure ci sono ceneri e fuliggini al suo interno che tendono a diminuire la presenza di ossigeno.

Far fare un controllo quando notate questo problema vi permette di avere una caldaia funzionante e prevenire dei guasti. La caldaia che non respira, non ha ossigeno, continua a funzionare, ma danneggia componenti interni e circuiti. Un danno che appunto si può prevenire con le analisi dei fumi.