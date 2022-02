Percorre contromano l'A4, causa un incidente con una altra auto che si incendia e avviene il decesso di uno dei due conducenti

Questa mattina, 5 febbraio, – poco dopo le ore 8:30 – sull’A4 si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due autoveicoli ed ha causato anche la morte di uno dei due guidatori.

Contromano per 5 km sull’A4: prima ricostruzione dei fatti e ulteriori accertamenti

Un veicolo ha percorso contromano 5 km di A4 da Monfalcone est verso Sistiana e – sopraggiunto alla rampa di Duino – ha colpito un’altra auto che marciava regolarmente sulla corsia di sorpasso. Tuttavia, l’auto che procedeva regolarmente sulla corsia di sorpasso si è incendiata ed è deceduto il conducente al volante.

Infine, si segnala che le cause dell’incidente sono in fase di accertamento e si sta ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti.

Contromano per 5 km sull’A4: i soccorsi intervenuti

Sul luogo dove si è verificato l’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Opicina, la Polizia Stradale di Gorizia, i soccorritori del 118 e il personale di Autovie Venete.

Contromano per 5 km sull’A4: chiusure provvisorie e code

Successivamente al sinistro, sono stati chiusi – in via provvisoria – due tratti di A4. La prima porzione si trova tra Monfalcone Est e Duino, in direzione Trieste. Mentre, la seconda porzione si trova tra Sistiana e Monfalcone Est, in direzione Venezia.

Inoltre, si sono verificate code per l’uscita obbligatoria sia in direzione Venezia (nel tratto fra Sgonico e Sistiana) sia in direzione Trieste (nel tratto fra Redipuglia e Monfalcone Est).