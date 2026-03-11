Controversia sulla famiglia nel bosco: ispezioni, protezioni e proposta di legge

Il caso della 'famiglia nel bosco' ha acceso un dibattito che coinvolge magistratura, politica e istituzioni: dagli ispettori al rinforzo della protezione per la presidente del tribunale

La vicenda nota come famiglia nel bosco è diventata un caso nazionale che mette a confronto l’azione dei giudici minorili, le reazioni politiche e le preoccupazioni per la sicurezza dei magistrati. Dopo il trasferimento dei tre bambini in una casa famiglia e la separazione della madre dalla struttura che li ospitava, si sono moltiplicate le prese di posizione e sono stati annunciati controlli ispettivi per chiarire le scelte adottate.

Accanto alle verifiche formali sono cresciuti i toni sui social network, con minacce dirette alla presidente del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, Cecilia Angrisano, che ha visto rafforzata la vigilanza a tutela della sua incolumità. Sul piano politico si è aperta invece la discussione su possibili modifiche normative per limitare gli interventi di allontanamento dei minori, proposte che intendono ridefinire criteri e procedure.

Il contesto e i fatti emersi dall’istruttoria

La coppia, composta da Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, aveva scelto di vivere in modo isolato in un casolare a Palmoli sin dal 2026, in condizioni senza acqua corrente né servizi essenziali. Le autorità hanno ricostruito come i bambini non frequentassero la scuola, non avessero assistenza pediatrica regolare e fossero privi di vaccinazioni documentate; un episodio determinante fu l’intossicazione da funghi nel settembre 2026, che portò la famiglia al pronto soccorso e innescò le prime segnalazioni. I servizi sociali riferirono una situazione di forte trascuratezza e proposero percorsi di supporto, offerte abitazioni e cure, rifiutate dai genitori.

Provvedimenti giudiziari e collocamento

Di fronte al perdurare delle criticità, nel 2026 il tribunale ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale e il collocamento dei minori in una casa famiglia a Vasto. Inizialmente la madre era stata accolta insieme ai figli, ma il rapporto con gli operatori e l’ambiente educativo è risultato conflittuale: per questo motivo i giudici hanno deciso la separazione della madre dai bambini e il trasferimento dei minori in una diversa struttura, valutando anche l’ipotesi di affidare i figli al padre, ritenuto più collaborativo con gli specialisti.

Reazioni politiche e proposta di legge

Il caso ha rapidamente assunto una valenza politica: esponenti del centrodestra, compreso il vicepremier Matteo Salvini, hanno criticato l’operato dei magistrati e annunciato l’intenzione di presentare un disegno di legge per limitare gli allontanamenti dei minori ai soli casi estremi. Salvini ha proposto che decisioni così incisive possano richiedere il parere preventivo di esperti indipendenti e ha richiamato l’attenzione sui numeri del sistema di tutela, citando circa 30mila minori in comunità, 17mila in affido e 345mila seguiti dai servizi sociali, per sostenere la necessità di riorganizzazione e trasparenza.

Posizioni istituzionali e sinergie

Allo stesso tempo il ministero della Giustizia ha disposto l’invio di ispettori per esaminare gli atti del procedimento e valutare eventuali criticità procedurali. A difesa delle scelte giudiziarie sono intervenuti rappresentanti della magistratura minorile che hanno ricordato come i provvedimenti si basino su criteri legali stringenti e siano impugnabili nelle sedi competenti; la Garante per l’Infanzia della Regione Abruzzo ha inoltre precisato che non esiste alcun rischio di adozione né l’intento di una separazione definitiva dei minori dalla famiglia.

Clima sociale, sicurezza e azioni future

Le tensioni sui social hanno prodotto attacchi personali e minacce, costringendo le forze dell’ordine a potenziare la protezione della presidente Angrisano e del pm coinvolto, David Mancini. Il padre, pur chiedendo il ricongiungimento con i figli, ha invitato alla calma e ha scoraggiato iniziative pubbliche che possano trasformarsi in presidi o proteste davanti alle strutture ospitanti, per evitare ulteriori traumi ai minori. I legali della famiglia hanno annunciato ricorsi in appello, mirando a sospendere o rivedere le misure cautelari adottate dal Tribunale.

L’insieme di verifiche amministrative, interventi di tutela e proposte legislative sottolinea la complessità del tema: da un lato la necessità di proteggere i diritti dei bambini, dall’altro la richiesta di garanzie procedurali e di strumenti che evitino abusi. Nel dibattito pubblico emergono termini carichi di significato come tutela dei minori, interesse superiore del minore e trasparenza istituzionale, che guideranno i prossimi sviluppi della vicenda e le scelte politiche che potrebbero tradursi in nuove norme.