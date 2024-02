Matrimoni di coppie straniere in Italia: dati in aumento

Il matrimonio è senz’altro la ciliegina sulla torta nel sogno d’amore di una coppia. Ma lo sapete che sono sempre di più quelle coppie di straniere che decidono di sposarsi proprio da noi, in Italia? I dati di Convention Bureau Italia parlano molto chiaro. Nel corso del 2023 i dati, in questo senso, sono stata in netta crescita. Si tratta del 34% in più rispetto all’anno precedente. Un vero boom che porta ad oltre 800 milioni di euro di fatturato per la categoria del cosiddetto destination wedding.

Coppie straniere si sposano in Italia

Insomma, sono davvero tante le coppie di stranieri che celebrano il matrimonio in Italia. Da dove arrivano i futuri marito e moglie? Principalmente dagli Usa ma anche da: Australia, India, Canada, Messico, Cina ed anche Indonesia.

In quali regioni si sposano?

Ci sono delle regioni che le coppie straniere preferiscono per sposarsi? A quanto pare sì. La Toscana è la preferita, seguita subito dopo dalla Puglia e dalla Lombardia. Particolari le celebrazioni, c’è chi adora farle in costume! Amatissimi i matrimoni che si celebrano nelle vigne, nelle ville e nelle residenze storiche. Non male anche aziende agricole, agriturismi e castelli.