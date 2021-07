Coronavirus, bilancio del 1 luglio 2021: 882 nuovi casi e 21 morti in più

Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 1 luglio, che sale di 882 casi e 21 morti.

Come di consueto il ministero della Salute, di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità e le amministrazioni delle singole regioni, ha diramato il bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato a giovedì 1 luglio 2021. Rispetto alla giornata precedente, in cui si erano verificati 776 contagi, sono stati registrati 882 casi positivi, 21 decessi e 1.941 guarigioni/dimissioni, che portano il totale il totale complessivo dell’emergenza dall’inizio della pandemia in tutta Italia a 4.260.788 contagi, 127.587 vittime e 4.083.843 guariti.

Coronavirus, il bilancio nazionale oggi

Il ministero della Salute ha pubblicato la tabella riepilogativa nella quale sono illustrati i dati dell’emergenza sanitaria regione per regione. Nel nostro Paese, nella giornata di giovedì 1 luglio, si contano -18 terapie intensive e -61 ricoveri. Sono 188.474 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta intorno allo 0,5%.

Con 10.442 casi attualmente positivi è ancora la Lombardia la Regione con il più alto numero di contagi.

Segue la Campania con 7.861, la Calabria con 4.974, il Veneto con 4.574 e il Lazio, con 3.028 attualmente positivi.

Sotto i mille contagi il Piemonte, con 785 attualmente positivi. Fermo a 192 nuovi contagi il Friuli Venezia Giulia. Numeri ancora più bassi in Liguria, con solo 129 casi attualmente positivi, e nella provincia autonoma di Bolzano, con 137. I positivi in Abruzzo sono 884, 715 in Umbria.

Solo 65 in Molise, ancora meno nella provincia autonoma di Trento, dove i casi sono 62. Il numero più basso però si registra in Valle d’Aosta, con 36 casi.

Al momento, dei 49.358 attualmente positivi 47.597 si trovano in isolamento domiciliare. 1532 i pazienti ricoverati con sintomi di vario genere. Sono 229 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con un calo di 18 unità.

Confronto con i dati di ieri

Rispetto alla giornata di mercoledì 30 giugno, quando si erano registrati 776 nuovi casi e 24 vittime, oggi si contano meno decessi (21) ma crescono i contagi (882).

Le persone vaccinate in Italia

Stando ai dati disponibili sulla piattaforma ministeriale sono 18.730.251 le persone immunizzate in Italia (cioè che hanno ricevuto la prima e la seconde, completando così il ciclo vaccinale).

In totale sono state raggiunte le 51.564.195 dosi di vaccino somministrate finora.

Il bilancio in Campania

Nella Regione Campania sono invece stati registrati 107 casi positivi, su 7.421 tamponi molecolari esaminati, con un tasso di positività dell’1,61%.

238 i ricoverati in tutti i reparti Covid della regione, di cui 20 in terapia intensiva e 218 nei reparti di degenza ordinaria. Si contano 7 decessi. Il totale dei contagiati è di 424.419 e 7.484 vittime. I guariti in totale sono 409.074, gli attuali positivi 7.861.