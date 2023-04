Cosa ha detto Meloni sul partito di centrodestra e sulla sua "ricchezza"

Sul tema ha glissato e un po’ ha fatto capire che a lei le cose vanno bene così come stanno ora, ecco cosa ha detto Giorgia Meloni sul partito di centrodestra e sulla sua “ricchezza”. A margine di un evento del viaggio in Etiopia la premier parla dell’alleanza e dei possibili suoi sviluppi in ordine ad una sola formazione politica. Ha detto la Meloni: “Io sono sempre stata convinta che la pluralità anche all’interno del centrodestra sia un arricchimento più che un problema”.

Meloni sul partito di centrodestra

Poi la premier ha spiegato quale sia al momento la sua visione: “Il punto è la volontà di camminare insieme, quella volontà io la vedo fermo restando quella volontà ci sono anche sfumature diverse”. Insomma per la Meloni “questo è più facile oggi farlo con i partiti, quello che succederà domani nessuno è in grado di dirlo”.

La domanda sul RepowerEu

E proprio su uno dei temi in cui le diversità sono oggi più nette Meloni ha replicato, il tema del Pnrr e di quando sarà presentato l’aggiornamento insieme al nuovo capitolo RepowerEu: “Non so dare una data precisa ma posso dire che noi rispettiamo le prescrizioni che ci vengono fornite” dall’Europa e “la prescrizione della Commissione Ue è agosto“.