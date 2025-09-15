Negli ultimi giorni, Christian De Sica è tornato a far parlare di sé su X, non per un nuovo progetto cinematografico o una dichiarazione ufficiale, ma a causa del suo legame con Paolo Conticini. Tra gossip di vecchia data e nuove voci nate sui social, il rapporto tra i due attori continua a suscitare curiosità e speculazioni, nonostante entrambi abbiano più volte chiarito la realtà dei fatti.

Ecco cosa sappiamo.

Amicizia o qualcosa di più tra Christian De Sica e Paolo Conticini?

Chi ha aperto X di recente ha notato il nome di Christian De Sica tra i trend topic, suscitando curiosità sul suo rapporto con Paolo Conticini. I due attori condividono un legame che dura da decenni, spesso frainteso come una storia d’amore, mentre in realtà si tratterebbe solo di un’affettuosa amicizia professionale e personale.

Negli anni, entrambi hanno chiarito più volte la natura del loro rapporto. Paolo Conticini, in un’intervista del 2012 al settimanale Nuovo, spiegava che la loro amicizia era iniziata oltre vent’anni prima e che De Sica aveva avuto un ruolo fondamentale nella sua crescita artistica. Conticini raccontava di aver trovato nella compagna Giada Parra la complicità e l’equilibrio necessari per la vita privata, descrivendo con sincerità le sfide della convivenza e i progetti futuri, come il desiderio di diventare padre. Dopo quell’intervista, Conticini e Parra si sono sposati nel 2013, anche se al momento non hanno figli.

“Lui è stato il mio maestro, quello che mi ha insegnato ad amare questo mestiere. Il segreto sta nel trovare la persona giusta con la quale creare una forte complicità. Io l’ho trovata in Giada. La convivenza è un’arte e noi siamo riusciti a trovare un’intesa dopo diversi anni”.

Oltre i pettegolezzi: cosa sappiamo di Christian De Sica e Paolo Conticini

Christian De Sica, nello stesso periodo, aveva ribadito a Diva & Donna che le voci su una presunta relazione amorosa con Conticini erano completamente infondate. L’attore romano spiegava che la loro amicizia si era consolidata in momenti particolarmente delicati, come quando De Sica era rimasto ferito da un petardo durante Capodanno a Cortina e Conticini gli era stato accanto. Le nuove circostanze, come la recente storia social di De Sica con un giovane attore, hanno alimentato le voci sulla presunta relazione.

“Io e Paolo amanti? Questa fregnaccia pazzesca mi è rimasta addosso da quasi vent’anni, da quando ho fatto il film ‘Uomini, Uomini, Uomini’, storia di quattro amici omosessuali, e sono diventato amico di Paolo. Lui è un uomo serio, perbene, a cui voglio molto bene. Sono molto attaccato a quest’uomo da quella volta che ho rischiato seriamente di morire. Capodanno del Duemila, a Cortina esco di casa con mia figlia per vedere i fuochi d’artificio e mi arriva un petardo dritto in un occhio. Una tragedia. Lui mi era grato. L’avevo fatto lavorare nel cinema quando era un ragazzetto che mi faceva d’autista, prima ancora si arrangiava da buttafuori. Mi è stato vicino con mia moglie al Policlinico Gemelli per quattro mesi e mezzo. Non lo posso dimenticare. Mi faceva la barba, mi puliva il sedere. Paolo è più di un amante. È come un altro fratello. Tu pensa che i miei figli lo chiamano zio”.

In definitiva, secondo quanto dichiarato dai due attori, il legame tra Christian De Sica e Paolo Conticini resta un’amicizia solida e duratura, basata su stima reciproca, complicità e momenti condivisi dentro e fuori dal set. Le voci di una presunta relazione sentimentale, nate in passato e rilanciate dai social, non trovano alcun riscontro.