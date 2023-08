Terribile scontro tra auto e moto in provincia di Cosenza: il centauro 22enne non ce l'ha fatta

Un nuovo drammatico incidente bagna di sangue le strade italiane. Questa volta a perdere la vita è stato un ragazzo di soli 22 anni che, mentre era alla guida della sua motocicletta, ha avuto un incidente con un’automobile. L’impatto è stato violentissimo e per il 22enne non c’è stato nulla da fare: il ragazzo è morto sul colpo.

L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, lunedì 7 agosto, sulle strade di Albidona, un piccolo paese di circa mille abitanti situato nelle vicinanze di Cosenza. Sulla dinamica dell’incidente, al momento, non si sa molto: le autorità hanno solo scoperto che si è trattato di uno scontro violentissimo tra una motocicletta e una Ford Kuga. Ad avere la peggio è stato il ragazzo che era alla guida del veicolo a due ruote.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Protezione Civile di Cassano e di Trebisacce, insieme a una volante di soccorso gestita da un’associazione di volontariato con sede a Sibari. I sanitari hanno provato diverse tecniche per rianimare il ragazzo, ma per lui non c’era già più nulla da fare. I medici non hanno potuto fare altro se non dichiarare il suo decesso.