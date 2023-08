Il terribile incidente stradale è avvenuto nella serata di lunedì 7 agosto all’ingresso dell’autostrada a Messina, più precisamente a Sant’Agata di Militello. Due automobili si sono scontrate frontalmente e una di loro ha poi impattato violentemente contro il guard rail Il bilancio è impressionante: ci sono 7 feriti.

Messina, incidente frontale all’ingresso dell’autostrada: 7 feriti

Lo scontro frontale è avvenuto la sera di lunedì lungo la statale 113, nei pressi della rampa adibita per l’ingresso in autostrada di Sant’Agata di Militello, un paese situato nella città metropolitana di Messina. Un’Audi sulla quale viaggiavano padre e figlia si è schiantata contro una Bmw che trasportava una signora e quattro ragazzi. Dopo lo scontro, secondo quanto emerso dalle prime indagini sulla dinamica del sinistro, la Bmw sarebbe andata a finire prima contro il guard rail (distruggendolo), per poi terminare la sua corsa sul terreno sottostante.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi. Polizia, carabinieri, vigili del fuoco, ma soprattutto i medici del 118 a bordo di diverse ambulanze. I sanitari si sono occupati di fornire le prime cure del caso ai feriti sul posto, per poi trasportarli all’ospedale di Sant’Agata. In totale, sono rimaste ferite 7 persone.