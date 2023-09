Cosimo Corrado, in arte 'Kazuosan': scomparso a New York il noto youtuber

Il giovane YouTuber Cosimo Corrado, è scomparso da giorni a New York, lasciando senza notizie la sua famiglia e i suoi seguaci online. L’ultimo contatto risale a sabato sera, e ora sono in corso appelli online per cercare informazioni sulla sua scomparsa.

Cosimo Corrado, gli appelli dei familiari e dei suoi followers

Da giorni non si hanno notizie di Cosimo Corrado, un giovane di 21 anni da Salerno, noto online come “Kazuosan”. Questo noto YouTuber con oltre un milione di iscritti sarebbe attualmente a New York, ma tutti i tentativi di contattarlo sono falliti. La sua famiglia e altri utenti hanno lanciato appelli online per ottenere informazioni su di lui. L’ultimo contatto risale a sabato sera, circa alle 18:30, mentre si trovava a Manhattan, ma da allora è scomparso senza lasciare traccia.

Cosimo Corrado, l’ulitmo contatto sabato pomeriggio

Nell’appello, che è stato divulgato sia in italiano che in inglese, si ricerca chiunque possa avere informazioni sulla sua scomparsa. Dopo l’ultimo contatto, avvenuto sabato pomeriggio, il giovane non ha più risposto né al suo numero italiano né a quello americano. Inoltre, sembra che abbia perso uno dei suoi due telefoni cellulari, dato che una persona sconosciuta ha risposto a uno dei numeri affermando di aver trovato il cellulare per strada. Nel frattempo, il padre di Cosimo e suo fratello hanno deciso di recarsi a New York per cercare di seguire da vicino la situazione e avviare la ricerca del giovane di 21 anni.