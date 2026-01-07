In provincia di Venezia a Cavarzere, nella serata del 1° gennaio, un uomo di 43 anni è stato arrestato dai carabinieri per il tentato omicidio della moglie. Una lite scoppiata per motivi futili è degenerata in un gesto estremo: l’uomo ha cosparso di liquido infiammabile la donna e minacciato di bruciarla, salvata solo grazie al coraggio del figlio minorenne e all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

Violenza domestica non denunciata: il dramma a Cavarzere

Dalle prime ricostruzioni emerge che la violenza non sarebbe stata un episodio isolato: l’uomo avrebbe già manifestato comportamenti aggressivi nei confronti della moglie, mai denunciati. La donna e il giovane sono ora sotto tutela dei servizi sociali e riceveranno supporto psicologico per affrontare lo choc. Il caso riaccende l’attenzione sulla necessità di denunciare la violenza domestica e proteggere le vittime prima che situazioni di pericolo estremo degenerino.

Cosparge moglie di liquido e tenta di bruciarla in casa: il gesto del figlio minorenne

La tranquillità domestica può trasformarsi in pericolo in pochi istanti. Come riportato da Venezia Today, a Cavarzere, nella serata del 1° gennaio, un uomo di 43 anni ha minacciato la moglie e ha cosparso di liquido infiammabile i suoi abiti e il pavimento della cucina.

La lite, scoppiata per motivi futili, ha rischiato di trasformarsi in tragedia, mettendo a rischio la vita della donna. Solo l’intervento tempestivo del figlio minorenne, che ha nascosto l’accendino dell’uomo, ha permesso di guadagnare tempo prezioso fino all’arrivo dei carabinieri.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio aggravato e trasferito in carcere a Venezia. L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale, che ora si interroga sull’accaduto.