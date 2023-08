Jesus Alberto Lopez Ortiz, calciatore di 29 anni, è stato divorato da un coccodrillo, dopo essersi tuffato in un fiume per rinfrescarsi. Una tragedia incredibile.

Costa Rica, calciatore 29enne divorato da un coccodrillo

Jesus Alberto Lopez Ortiz, calciatore 29enne, è stato divorato da un coccodrillo dopo essersi tuffato in un fiume per rinfrescarsi. Un gesto incosciente che gli è costato la vita. I presenti sono rimasti senza parole e non hanno fatto in tempo ad aiutarlo. Hanno potuto solo cercare di recuperare i resti del suo corpo. Operazione impossibile senza l’intervento della polizia, che ha dovuto uccidere il coccodrillo. La gente del luogo aveva seguito l’animale in canoa, ma una dichiarazione della polizia ha affermato che gli agenti hanno ucciso l’animale. In un video si vede proprio il momento in cui un colpo di arma da fuoco colpisce il rettile e lo uccide, consentendo alle persone di portare il corpo del calciatore sulla riva.

Costa Rica, vietata caccia o uccisione di animali protetti: la polizia ha dovuto procedere lo stesso

In Costa Rica è vietata la caccia o l’uccisione di animali protetti, compresi i coccodrilli. La polizia locale ha ritenuto di poter uccidere l’animale in base alle leggi sulla fauna selvatica “per liberare il corpo dalle fauci del rettile“. “Va chiarito che sono stati fatti tutti gli sforzi per salvare il corpo della persona deceduta senza causare danni al rettile, cosa che non è stata possibile” hanno spiegato. Ortiz, soprannominato Chucho, era un calciatore del Deportivo Rio Cañas, squadra amatoriale della Costa Rica, e lascia due bambini, di otto e tre anni. La sua famiglia ha lanciato un appello per essere aiutata a pagare le spese funebri e il presidente e direttore tecnico del club, Luis Carlos Montes, sta organizzando una colletta tramite la pagina ufficiale della squadra su Facebook.