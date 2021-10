Covid, Bassetti: “Stop mascherine e green pass a gennaio con 90% di vaccinati”

Secondo Bassetti con il 90% di vaccinati sarebbe opportuno rimuovere tutte le restrizioni comprese mascherine e green pass.

L’infettivologo del San Martino di Genova Matteo Bassetti ritiene giusto che, con il 90% di cittadini vaccinati, in Italia sarà possibile rimuovere l’utilizzo del green pass e delle mascherine per tornare ad una semi normalità.

Bassetti su green pass e mascherine

Intervistato durante la trasmissione Mattino 5 in onda su Canale Cinque, l’esperto ha ribadito la sua tesi per cui è corretto mantenere ancora qualche restrizione ma a fine anno, con questi numeri, dovrebbero essere rimosse tutte le limitazioni a partire dall’obbligo di possedere il certificato verde per l’accesso ai luoghi di lavoro e aggregazione e l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza.

Ha poi parlato dell’efficacia e della sicurezza dei vaccini accusando una parte di informazione di “non aver funzionato” e di aver confuso le idee.

“Oggi si buttano responsabilità su governo e Cts, e indubbiamente si poteva fare di meglio, ma credo che ci sia una parte che di mestiere confonde le idee alla gente e ciò rende i cittadini meno sicuri“, ha evidenziato. Ad esempio, ha continuato, viene reso noto che negli ospedali non ci siano persone di 40 anni quando invece “ce ne sono: poche ma ci sono, e anche con forme gravi“.

Bassetti su green pass, mascherine e Regno Unito

Bassetti si è poi espresso sul Regno Unito, dove ormai da giorni si registrano più di 40 mila casi positivi al giorno. Forse, ha spiegato, l’apertura che è stata fatta alla fine mese di luglio con il 64% di vaccinati è stata troppo prematura. “Oggi non c’è più alcuna restrizione, non esiste mascherina, tutto aperto, non c’è distanziamento, forse hanno corso troppo“, ha concluso.