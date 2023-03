Covid, Bertolaso: "Non possiamo permetterci un'altra tragedia come nel 2020"

L’assessore al Welfare, Guido Bertoldo ha ricordato le vittime della pandemia in occasione della Giornata Mondiale delle vittime del Covid-19. Sentito da TgCom 24, Bertolaso ha evidenziato la necessità di fare luce sugli errori commessi durante questi anni di emergenza sanitaria al fine di evitare che simili tragedie possano ripetersi: “Oggi abbiamo tutti gli strumenti”, è quanto ha dichiarato quest’ultimo.

Guido Bertolaso, nel ricordare le vittime del Covid, ha dichiarato: “Non possiamo e dobbiamo permetterci unʼaltra tragedia come quella del marzo 2020. Non dobbiamo far finta di nulla e ricominciare daccapo, bensì imparare dai tanti errori che sono stati commessi e ripartire da lì. Oggi abbiamo tutti gli strumenti per essere pronti a future emergenze”.

Mattarella: “Rinnovo sentimenti di partecipazione dei familiari delle vittime”

Nel frattempo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha ricordato così le vittime della pandemia: “In questa giornata, rinnovo sentimenti di partecipazione al dolore dei familiari delle vittime e nello stesso tempo esprimo riconoscenza a quanti hanno contribuito a contenere un pericolo così grave, improvviso e pervasivo, tale da mettere a repentaglio la salute pubblica globale. L’impegno profuso nello scongiurare le conseguenze della pandemia – non ancora pienamente debellata – costituisce un patrimonio di valori fondamentali da preservare per esser in condizione di far fronte a ogni sfida di portata internazionale”.