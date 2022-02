Covid, coniugi no vax morti a 24 ore di distanza: positivi anche figlio, nuora e nipote

Due coniugi no vax sono morti per Covid nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Villafranca. Contagiati anche il figlio, la nuora e il nipote.

Rino Perrinelli, 69 anni, e Laura Sorio, 70 anni, marito e moglie, sono morti a 24 ore l’uno dall’altra a causa del Covid.

Entrambi erano ricoverati nel reparto di interapia intensiva dell’ospedale di Villafranca, in provincia di Verona.

Positivi da fine dicembre socrso, quando sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale, entrambi versavano già in gravi condizioni. Inoltre, al manifestarsi dei primi seintomi non hanno chiamato il medico immediatamente, favorendo così il contagio del figlio, del nipote e persino della nuora. Questi però sono stati salvati dall cure, mentre nella coppia no vax è subentrata la malattia in forma grave che è stata fatale.

Il ricordo di Rino

Rino era un appassionato dello sport a due ruore, e faceva parte del Moto Club amatoriale di Bussolengo, città di residenza dei coniugi. I funerali si sono svolti nella giornata di ieri, mercoledì 9 febbraio, e il feretro dell’uomo è stato portato in Chiesa proprio a cavallo di una moto, trasportato dai suoi colleghi del circolo.

Il precedente nel veronese

La vicenda ricorda un’altra tragica storia di Covid venuta alla luce a inizio febbraio, quella dei due coniugi novantenni Irma Gilioli e Annibale Meneghelli, anch’essi del veronese, deceduti in ospedale a distanza di neanche mezz’ora l’uno dall’altra.

Anche loro non avevano mai fatto il vaccino.