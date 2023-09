Il nuovo ceppo Covid, denominato variante Eris, si è diffuso negli ultimi mesi in tutto il mondo e anche in Italia. Recenti studi hanno spiegato che questa variante sarebbe più resistente di Omicron e gli esperti chiedono di fare attenzione.

Covid, crescono i casi di variante Eris: i dati

L’Istituto superiore di sanità ha pubblicato un nuovo report sui casi Covid in Italia, concentrandosi in particolare sull’incidenza che sta avendo la variante Eris. Secondo quanto si apprende, Eris incide ora per oltre il 40% dei casi totali, un numero altissimo e soprattutto ancora in crescita. Scovata per la prima volta in Francia, in pochissimi mesi Eris ha fatto il giro del mondo arrivando anche in America e in Asia.

Covid, la variante Eris fa paura: la resistenza ai vaccini

Rispetto alle varianti precedenti, seppur ora non ci troviamo più in una situazione di emergenza come quella del 2020-2021, Eris fa più paura. Secondo quanto spiegano gli esperti, infatti, questa particolare variante potrebbe essere in parte resistente ai vaccini. Le vaccinazioni contro il Covid-19 che sono già state effettuate risultano efficaci, ma probabilmente con un’incidenza minore su questa particolare variante.

Covid, come proteggersi dalla variante Eris

Le direttive per la protezione dalla variante Eris non differiscono da quelle che erano state date per le varianti precedenti, da Delta in avanti. Per prima cosa è raccomandato assicurarsi di aver effettuato tutte le vaccinazioni necessarie. In secondo luogo, nelle zone ad alto rischio è sempre bene munirsi di mascherine e fare attenzione al distanziamento. Da ultimo, se si sospetta l’infezione è un dovere effettuare i test Covid per appurarla.