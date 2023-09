Covid, crescono ancora i contagi in Italia: 36mila in una settimana

Contagi in aumento in Italia: si contano oltre 36mila casi di Covid nel nostro Paese. Crescita del 17,3% rispetto alla scorsa settimana

Il Covid-19 continua a spaventare di nuovo l’Italia. I nuovi contagi infatti restano in aumento: si registrano 36.081 casi nel periodo 14-20 settembre con un aumento del 17,3% sulla settimana precedente quando si era registrato un balzo a 30.777 casi con un incremento del 44% sul periodo precedente.

I numeri di questa nuova ondata di Covid fanno riflettere e, francamente, non possono che non destare una certa preoccupazione e un più che giustificato allarmismo generale. L’incidenza è di 61 per 100mila abitanti contro 52 del monitoraggio precedente. L’occupazione dei posti letto in area medica al 20 settembre risulta al 4,1% contro il 3,8% del 13 settembre per un totale di 2.533 ricoverati.

Il numero dei ricoverati è dunque in aumento. La regione in cui se ne registrano di più è l’Emilia Romagna, con 466 posti letto occupati in area medica, seguita dal Veneto con 236, la Toscana con 204, la Lombardia con 196, il Piemonte con 195 e il Lazio con 191.

In terapia intensiva invece l’occupazione al 20 settembre è dell’1%, in lieve aumento rispetto allo 0,9% del 13 settembre, con 91 ricoverati su un totale di 8.861 posti letto. In questo caso c’è in testa la Calabria con 12 ricoveri seguita con 11 da Emilia Romagna e Lazio.