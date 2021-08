Covid Danimarca, addio restrizioni e Green Pass dal 10 settembre

La Danimarca si prepara a mettere un freno alle restrizioni e all'obbligo del Green Pass che verranno revocati dal 10 settembre.

Via restrizioni e obbligo del Green Pass dal prossimo 10 settembre in Danimarca. Dopo il Regno Unito, anche il Paese Scandinavo si prepara ad assaggiare l’aria di libertà. L’annuncio è arrivato dal Ministro della Salute Danese Magnus Heunicke che ha reso noto che il 70% della popolazione è completamente vaccinata.

Ad ogni modo ha avvisato che ciò non significa non tenere bassa la guardia. “Non siamo fuori dall’epidemia”, ha affermato aggiungendo che infine che il Governo, qualora l’epidemia dovesse minacciare la società, sarà pronto a intervenire.

Danimarca stop restrizioni, “Il virus non rappresenta più una minaccia per la società”

“L’epidemia è sotto controllo, abbiamo livelli di vaccinazione record. Ecco perché, il 10 settembre, possiamo revocare le regole speciali che abbiamo dovuto introdurre nella lotta al Covid-19”, così il Ministro della Salute danese Magnus Heunicke che in una nota ha fatto sapere che dal prossimo 10 settembre in Danimarca verranno revocate tutte le restrizioni compresa l’abolizione dell’obbligo del Green Pass.

Il Ministro della salute Heunicke, ha spiegato che il covid-19 non è più una minaccia per la società per via dell’alta percentuale dei vaccinati raggiunta.

Concetto ribadito in un post su Facebook dove ha dichiarato: “Stiamo raggiungendo più persone possibile attraverso il nostro programma di vaccinazione, e dobbiamo mantenere il ritmo ora, così avremo gli ultimi che lo faranno. Volontario e libero”.

Danimarca stop restrizioni, obbligo Green Pass già revocato per alcune attività

La Danimarca, tra le Nazioni è stata una delle prime ad instaurare un regime di lockdown parziale chiudendo attività quali scuole, ma anche servizi commerciali considerati non indispensabili.

Ad Aprile 2021, ha ancora tracciato la strada grazie all’introduzione del “passaporto corona”, finalizzato all’accesso in luoghi quali parrucchieri, cinema, ristoranti o ancora palestre.

Per ciò che riguarda l’abolizione dell’obbligo del Green Pass, quest’ultimo è stato rimosso per alcune tipologie di attività già il primo agosto. Dal primo settembre avverà un’ulteriore estensione, mentre dal 10 settembre verrà abolito definitivamente e revocato anche per l’accesso in locali pubblici.

Tra le restrizioni già rimosse c’è anche l’obbligo di indossare la mascherina nei mezzi pubblici già avvenuta il 14 agosto.

Danimarca stop restrizioni, più del 70% della popolazione è vaccinato

Nel frattempo, in Danimarca il 71% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale, il che significa che sono state inoculate 145,77 dosi ogni 100 persone. Questo ha permesso al Paese Scandinavo di uscire da una situazione complessa, allentando in questo modo le restrizioni. In Italia invece troviamo dei numeri ben diversi. A completare interamente il ciclo vaccinale è stato il 62,8% della popolazione, mentre è solo l’8.3% che sta aspettando di ricevere la seconda dose. Numeri che non sarebbero ancora sufficienti per dire addio alle misure anti-covid.