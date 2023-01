L’assessore al welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso ha confermato la presenza dei primi due casi di persone positive alla variante Kraken del Covid in Lombardia, ma rassicura sul vaccino: “Sono ancora efficaci.”

Covid, ufficializzati due casi Kraken in Lombardia: il commento di Bertolaso

Guido Bertolaso ha dato notizia dei due casi positivi, specificando quanto già dichiarato giorni fa dall’Ecdc sulla pericolosità di Kraken: “Nell’ambito della sorveglianza settimanale per il sequenziamento Covid, sono stati individuati in Lombardia due casi di variante XBB.1.5, ribattezzata ‘Kraken‘. La variante è già stata considerata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie di un livello con meno evidenze di impatto rispetto a quelle già presenti sul territorio, vale a dire BA.2, BA.4, BA.5.”

L’importanza dei vaccini e la rinnovata efficacia

Non c’è da preoccuparsi, dunque, anche se rimane vietato abbassare la guardia: “Non ci sono dunque evidenze di aumento né per quanto riguarda la severità della malattia, né la trasmissibilità” – continua ancora Bertolaso, facendo riferimenti alla campagna vaccinale – “I vaccini che proteggono i nostri cittadini continuano a essere efficaci anche per quanto riguarda questa nuova variante.” L’assessore al welfare chiude con un riferimento ai numeri della sua regione: “I nostri sistemi di sorveglianza si rivelano efficaci per verificare quanto accade sul territorio.

In generale questi rilevano anche che l’incidenza Covid è in calo nella nostra regione ed è pari a 61 su 100.000 abitanti, inferiore alla media italiana che è di 88, e che anche i casi di influenza sono in lenta decrescita.”