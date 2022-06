Il presidente del Consiglio superiore di sanità, in un'intervista per Sky TG24, ha parlato delle nuove varianti Omicron e dei vaccini.

Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, intervistato da Sky TG24, ha parlato della contagiosità delle nuove varianti Omicron, attualmente in circolazione, e della prossima campagna vaccinale.

Covid, Franco Locatelli: “Omicron BA.4 e BA.5 eludono anticorpi”

Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, ha parlato ai microfoni di Sky TG24. “È di lampante evidenza che questo periodo estivo, rispetto agli scorsi, è caratterizzato da una circolazione virale elevata. Va detto in modo molto chiaro: c’è una sottostima dei casi, molti fanno riferimento a tamponi effettuati a domicilio” ha spiegato, sottolineando che l’aumento dei casi deriva dall’abbandono delle restrizioni e dalla contagiosità delle varianti BA.4 e BA.5, che “sfuggono agli anticorpi sviluppati grazie ai vaccini o a precedenti infezioni“.

In settimana ci sarà una riunione tra Inail e rappresentanti del governo per il protocollo di sicurezza sui luoghi di lavoro privati. Potrebbe arrivare la proroga dell’obbligo di mascherine. “Credo che tutto vada contestualizzato rispetto alla tipologia di lavoro: permanenza in luoghi chiusi, presenza di soggetti fragili, contatti con il pubblico. In questi casi è giusto raccomandare l’uso delle mascherine sul lavoro. Va però omogeneizzato l’impiego tra il settore pubblico e privato” ha commentato Locatelli, che ha spiegato che “ci stiamo muovendo verso una fase di endemizzazione del virus“, per cui non pensa che tornerà l’obbligo di indossare mascherine al chiuso per tutti.

Quarta dose di vaccino anti-Covid

Franco Locatelli ha spiegato che “a partire da settembre-ottobre ci sarà una nuova campagna vaccinale“, ma ha sottolineato che non sarà rivolta a tutti. Lui darebbe la priorità a chi rischia di sviluppare una malattia grave. Sicuramente, secondo l’esperto, non ha più senso parlare di obbligo. “È una pagina ormai chiusa, unica eccezione è ovviamente per il personale sanitario e per chi è deputato ad assistenza dei fragili” ha spiegato, aggiungendo che uno studio ha dimostrato che si può effettuare il vaccino anche durante la gravidanza.