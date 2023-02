Hong Kong ha deciso di rimuovere l’obbligo di utilizzo delle mascherine, eliminando una misura che era stata adottata tre anni fa per combattere la pandemia del Covid-19.

Covid, Hong Kong: stop obbligo mascherine dopo 3 anni

A partire da domani, 1 marzo 2023, a Hong Kong non sarà più obbligatorio indossare la mascherina. Questa misura, che è arrivata alla sua conclusione, era stata adottata tre anni fa con l’obiettivo di contrastare la pandemia del Covid-19. La decisione è stata presa dal governatore John Lee, che l’ha comunicata durante un breve briefing con i media. La copertura di bocca e naso con una mascherina non sarà più obbligatoria all’aperto, nei luoghi chiusi e neanche sui mezzi pubblici.

Anche Hong Kong sta tornando alla normalità dopo la terribile pandemia.

L’annuncio del governatore

“Annuncio che il requisito delle mascherine sarà completamente annullato a partire da domani, 1 marzo, anche per interni, esterni e sui mezzi pubblici” ha comunicato John Lee, precisando che gli ospedali e le case di cura per anziani potranno decidere di imporre delle restrizioni a seconda delle circostanze. La revoca delle restrizioni da parte di Hong Kong è arrivata il giorno dopo che è stata presa una decisione simile nella vicina Macao, che ha deciso di allentare le regole sulle mascherine anti-Covid, abbandonando l’obbligo ad eccezione delle aree pubbliche ad alto rischio, come gli ospedali.