Si chiama Arturo ed è la nuova variante Covid che ha sta destando preoccupazione in India, paese in cui sembra essere al momento più diffusa. Il sintomo principale sarebbe un male agli occhi, come una congiuntivite, simile a una congiuntivite. Arturo (o Arcturus) il cui vero nome ufficiale è XBB.1.16, colpirebbe soprattutto i bambini. Nel frattempo i contagi da Sars-CoV-2 in Europa vanno scemando, ma i decessi continuano ad esserci. Come informa Repubblica in India nelle ultime ventiquattro ore si contano 8mila nuovi contagi. La variante Arturo è diretta discendente di Omicron.

Covid, la nuova variante si diffonde tra i bambini

La variante Arturo, responsabile di una nuova ondata Covid imperversante in India, sta colpendo maggiormente i bambini, anche quelli di pochi anni. Finora una variante che colpisce gli occhi non si era mai vista. Adnkronos spiega che i sintomi sono prurito, rossore e bruciore.

Vashishtha: “Casi pediatrici dopo un intervallo di 6 mesi”

A descrivere la situazione è stato il pediatra Vipin M. Vashishtha. L’esperto in un recente tweet ha spiegato: “Sono ricominciate, negli ultimi giorni, le segnalazioni di casi pediatrici di Covid dopo un intervallo di 6 mesi. Sembra emergere un fenotipo infantile: neonati trattati con febbre alta, raffreddore e tosse e congiuntivite pruriginosa e non purulenta con occhi appiccicosi, non osservati nelle precedenti ondate”.