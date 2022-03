Il generale Figliuolo, con la fine dello stato d'emergenza, abbandonerà il suo ruolo nella task force anti Covid.

Il generale Francesco Paolo Figliuolo ha annunciato che dal 31 marzo 2022 è pronto ad abbandonare il suo ruolo nella lotta contro il Covid-19. La task force scelta dal presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, al termine dello stato d’emergenza non avrà più ragione di essere operativa.

Figliuolo ha dichiarato: “Il 31 marzo passo la mano, ho fatto la mia parte. Mi dedicherò al mio incarico al Comando operativo di vertice interforze (Covi)“.

Covid, cosa cambia con la fine dello stato d’emergenza

Commissario straordinario, Comitato tecnico scientifico e cabina di regia sono i termini più diffusi nel linguaggio politico da due anni a questa parte. Da aprile 2022, con la fine dello stato d’emergenza ci sarà la fine sia del commisario, sia del Cts sia della cabina di regia.

Si metterà fine inoltre anche allo strumento del Dpcm, ampiamente utilizzato dal 2020. La fine del periodo d’emergenza, inoltre, darebbe nuovamente alle Regioni il loro potere sulla sanità, compresa la gestione della campagna vaccinale. Grosse modifiche vi saranno anche in ambito lavorativo, in quanto la maggior parte dei dipendenti, anche privati, torneranno a lavorare in sede e non più da remoto. Molto probabilmente però si adotterà anche il modello di lavoro ibrido che prevede alcuni giorni in smart working, altri in ufficio.