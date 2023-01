Covid, Iss: “In Italia, reinfezioni e indice Rt sono in aumento”

Covid, Iss: “In Italia, reinfezioni e indice Rt sono in aumento”

Reinfezioni e indice Rt in aumento in Italia: è quanto rivela l’ultimo monitoraggio settimanale diffuso dall’Iss sulla pandemia Covid.

Sul fronte delle reinfezioni, è emerso che queste risultano essere pari al 23% dei casi di contagio attualmente registrati nel Paese.

La scorsa settimana, invece, il dato era pari al 21,6% e si poneva già in crescita rispetto a quello relativo alla settimana precedente (20,9%).

I dati del monitoraggio settimanale

“Nel periodo 21 dicembre 2022–3 gennaio 2023, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,91 (intervallo 0,77-1,11), in aumento rispetto alla settimana precedente ma ancora sotto la soglia epidemica”. È quanto si legge nel report dell’ISS rispetto all’indice Rt.

A questo proposito, nel report, viene anche precisato che l’indice di trasmissibilità, “basato sui casi con ricovero ospedaliero”, è tuttavia “in diminuzione e rimane sotto la soglia epidemica: Rt=0,80 (0,78-0,84) al 3 gennaio 2023 contro Rt=0,90 (0,86-0,94) al 27 dicembre 2022”.