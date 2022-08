Covid, monitoraggio ISS e incidenza dei casi: tre regioni a rischio moderato

L'ultimo monitoraggio ISS sottolinea che, per questa settimana, è aumentata l'incidenza di casi Covid in Italia; in diminuzione l'indice Rt

L’ISS, in collaborazione con il Ministero della Salute italiano, ha redatto un nuovo monitoraggio aggiornato sulla pandemia. Secondo il documento dell’Istituto Superiore di Sanità, questa settimana, è aumentata l’incidenza di casi Covid in Italia.

Monitoraggio ISS, tre regioni a rischio moderato per l’incidenza dei casi

A differenza della scorsa settimana, negli ultimi sette giorni è tornata nuovamente a salire l’incidenza dei contagi da Coronavirus. Tra il 19 e il 25 agosto, infatti, sono stati rilevati 277 casi ogni 100 mila abitanti (260 tra il 12 e il 18 agosto). Il 14% di questi casi sono stati rinvenuti tramite tracciamento, il 45% attraverso la comparsa di alcuni sintomi. Solamente tre regioni del nostro Paese sono considerate a rischio moderato, tutte le altre a rischio basso.

Si abbassa l’inidice Rt e calano le ospedalizzazioni

Altri dati importanti, come l’indice Rt e quelli riferiti alle ospedalizzazioni, fanno invece sorridere. L’Rt medio calcolato sulle persone positive che presentano sintomi al 15 agosto era a 0.75, contro lo 0.77 di sette giorni prima. Calano, inoltre, sia i ricoveri in terapia intensiva (2,4%), che quelli nei reparti ordinari (9,4%).