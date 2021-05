Covid, Oms: “Vaccinarsi non basta per togliere la mascherina”

Il solo vaccino potrebbe non bastare per poter togliere la mascherina. Lo ha dichiarato l'esperto dell'OMS Mike Ryan.

Il solo vaccino potrebbe non essere sufficiente per togliere la mascherina. Lo ha reso noto l’esperto sull’emergenza covid dell’Oms Mike Ryan che in conferenza stampa ha fatto il punto della situazione invitando quindi a mantenere alta la guardia non smettendo di indossare la mascherina anche una volta ricevuto le proprie dosi.

Nel frattempo il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus ha dichiarato come la mortalità nel secondo anno di pandemia sia stata superiore rispetto alla prima.

“Nel caso di un Paese che desideri togliere l’obbligo della mascherin […] questo dovrebbe essere fatto solo nel contesto di considerare sia l’intensità della trasmissione nella zona che il livello di copertura del vaccino”.

Queste le parole dell’esperto dell’emergenza Covid Mike Ryan dell’organizzazione Mondiale della Sanità Mike Ryan durante la conferenza stampa del venerdì.

Un invito questo caso che va in contrasto con la decisione del Cdc e quanto annunciato da Joe Biden in merito allo stop dell’utilizzo delle mascherine per tutti coloro che hanno ricevuto il vaccino covid. “Oggi è un grande giorno per l’America nella nostra lunga battaglia contro il Coronavirus”, ha dichiarato il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Ad ogni modo gli esperti americani durante il discorso che si è tenuto nella mattinata di venerdì 14 maggio hanno dichiarato che basta essere vaccinati per poter “cominciare a fare le cose che avevate smesso di fare a causa della pandemia”.

Eppure questa pandemia è costata in tutto il mondo 3,3 milioni di morti, mentre secondo quanto ipotizzato dal direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, la seconda annata di pandemia potrebbe rivelarsi più mortale della prima. “Dobbiamo salvare le vite e i mezzi di sussistenza delle persone con una combinazione di misure di salute pubblica e campagna di vaccinazione. Non c’è altra via d’uscita”, le sue parole.

Non ultimo, Il direttore generale dell’Orgnanizzazione Mondiale della Sanità ha messo in luce come sia fondamentale conferire prima di tutto le dosi al Covax. “Non vaccinate i bambini ma date le dosi a Covax”, ha dichiarato il direttore generale che ha quindi aggiunto: “Sento che alcuni Paesi vogliono vaccinare i propri bambini e adolescenti, ma chiedo di riconsiderare la decisione di dare i vaccini a Covax” .

