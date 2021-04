Covid, Papa Francesco incontra i clochard in attesa della vaccinazione

Papa Francesco ha fatto visita ad alcuni clochard che erano in attesa di essere vaccinati contro il coronavirus nell'atrio dell'aula Paolo VI.

Nella giornata del venerdì Santo Papa Francesco ha deciso di far visita ai clochard che si stavano vaccinando in Vaticano. Poco prima della ore 10 del mattino, il Pontefice ha fatto il suo ingresso nell’atrio dell’aula Paolo VI dove diverse persone senza fissa dimora stavano attendendo il loro turno per poter essere sottoposti alla vaccinazione anti Covid.

Vaccino, Papa Francesco fa visita ai clochard

Secondo quanto riferito dalla sala stampa della Santa Sede, il Papa ha salutato i medici e gli infermieri presenti nell’atrio, per poi seguire la procedura di preparazione delle dosi del vaccino e scambiando qualche parola con le persone che si trovavano in attesa della vaccinazione.

Stando agli ultimi dati al 2 aprile sono circa 800 le persone bisognose che hanno già ricevuto la prima dose di vaccino contro il coronavirus delle circa 1200 a cui verrà somministrata la dose nel corso di questa settimana.

Non è la prima volta nel corso di questa emergenza sanitaria che il Pontefice si mostra vicino ai numerosi senzatetto che vivono nella Capitale. Lo scorso dicembre, in occasione delle festività Natalizie, aveva infatti donato oltre 4mila tamponi anti Covid a chi non aveva una casa ed era costretto a vivere in mezzo alla strada.