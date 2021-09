Covid party dei no vax per evitare il vaccino: alcuni terminano in terapia intensiva

Diversi componenti del gruppo di no vax che ha partecipato al Covid party si trova attualmente nel reparto di terapia intensiva.

Un vero e proprio party per contrarre il Covid-19 è stato di recente organizzato in una città del Canada. I protagonisti sono tutti no vax che volevano ottenere l’immunità dopo aver contratto il virus. La notizia è stata lanciata dall’emittente City News Edmonton.

Covid party in Canada, cosa è accaduto

I partecipanti non volevano sottoporsi alla campagna vaccinale, optando invece per prendere il virus tramite queste feste organizzate appositamente. Fatto sta che una buona parte del gruppo no vax, invece, è terminato nel reparto di terapia intensiva.

Covid party in Canada, la vicenda

Alcune delle persone ricoverate non stanno bene e lotterebbero tra la vita e la morte. La festa si è svoltà nella città di Edson e ha mandato su tutte le furie il personale sanitario locale.

Nel frattempo Ilan Schwartz, medico di malattie infettive e assistente professore presso l’università di Alberta, ha commentato duramente quanto accaduto a causa del Covid party.

Sul tema in questione è intervenuto anche il virologo Roberto Burioni che ha commentato l’episodio avvenuto in Canada. Parole forti che testimoniano, ancora una volta, come l’ignoranza di alcune persone possa metterle a serio rischio, soprattutto con queste feste.

“Il Covid party nuova disciplina alle Olimpiadi del cretinismo” dichiara l’esperto del settore sanitario.