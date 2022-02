Continuano i Covid party su Telegram. Ci sono utenti che pagano per riuscire a farsi contagiare e ottenere in questo modo il Green pass.

Covid party su Telegram: utenti pagano per farsi contagiare e ottenere il green pass

I Covid Party si stanno diffondendo in tutta Italia e sono arrivati anche in Friuli Venezia Giulia. Al centro della vicenda c’è Telegram, dove una chat chiamata “Casual Coronavirus Party” sta facendo molto discutere. Si tratta di un modo per accordarsi velocemente e mettere in contatto persone positive al Covid con persone che vogliono contagiarsi per ottenere il Green pass. Ci sono moltissimi annunci, come riportato da Il Gazzettino, di persone che scrivono dove si trovano e che cercano persone positive nella loro zona per riuscire a contagiarsi.

Ci sono addirittura persone disposte a viaggiare per molti chilometri.

Covid party su Telegram: le tariffe

Esiste anche una specie di tariffario per riuscire a contagiarsi, con persone che offrono le cifre che sono disposte a pagare. Vengono chiesti anche 100 o 200 euro per un incontro a breve termine, soprattutto per coloro che hanno bisogno di rientrare velocemente al lavoro. Di solito il pagamento avviene in contanti, ma alcuni chiedono un anticipo a distanza.

Il metodo usato per contagiarsi è stare insieme, a distanza ravvicinata, e bere dallo stesso bicchiere.