Il virologo Fabrizio Pregliasco è tornato con le sue previsioni apocalittiche sul Covid, ora che l’autunno è alle porte.

Ha previsto un inverno con un forte aumento dei contagi. “La pandemia è finita. Abbiamo ancora problemi col Covid. Stiamo ancora lavorando molto. Ma la pandemia è finita” ha dichiarato Joe Biden, presidente Usa, nel programma “60 Minutes“. Queste parole non combaciano con il pensiero del virologo Pregliasco, che mantiene ancora dei toni estremamente prudenti e un po’ catastrofici. Nella trasmissione Dritti al Punto, su Cusano Italia Tv, ha detto la sua opinione su quello che dovremo aspettarci dalla stagione più fredda.

Covid, Pregliasco: “Contagi? Vi dico che inverno sarà”

“Siamo in una fase di transizione tra quella che è stata la pandemia e quella che sarà l’endemia, cioè la necessaria convivenza con questo virus. Tra le caratteristiche perfide di questo virus c’è quella di continuare ad avere variazioni che gli permettono di schivare anche la protezione della guarigione oltre che della vaccinazione. Questo farà sì che il virus resterà con noi per cercare di infettarci. Dobbiamo immaginare una presenza del virus con piccoli numeri costanti” ha dichiarato Pregliasco, che ha aggiunto che ora siamo in una fase di calo ma che ci sarà una forte ripresa del virus.

“Speriamo che non sia necessario attuare interventi stringenti” ha concluso il medico.