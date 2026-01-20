La strage di Capodanno a Crans-Montana ha colpito profondamente l’Italia, causando la morte di sei giovani cittadini. Tra loro c’era Emanuele Galeppini, sedicenne campione di golf genovese. Le prime analisi autoptiche hanno ora fatto luce sulle cause del suo decesso.

Crans Montana: la famiglia di Emanuele Galeppini cerca risposte

I genitori di Emanuele, assistiti dagli avvocati Nicola Scodnik e Alessandro Vaccaro, hanno nominato la dottoressa Francesca Fossati per seguire da vicino la vicenda.

Rimangono ancora punti da chiarire, come la posizione del ragazzo al momento dell’incendio e la composizione esatta dei fumi tossici inalati. La famiglia ha sottolineato che sul corpo non erano presenti ustioni, ma solo alcune escoriazioni, e ha lamentato di non essere stata informata tempestivamente della morte del figlio.

Galeppini aveva con sé documenti e cellulare, trovati perfettamente integri, mentre “solo le scarpe erano coperte di cenere”. Inoltre, le autorità svizzere avrebbero richiesto il DNA per l’identificazione, creando l’illusione per due giorni che il ragazzo potesse essere tra i feriti. Le indagini in Svizzera vedono iscritti nel registro degli indagati i proprietari del locale, Jessica Maric e Jacques Moretti, per omicidio, lesioni e incendio a titolo colposo.

Crans Montana, Emanuele Galeppini non è morto per le fiamme: la verità sul decesso

L’autopsia e la Tac effettuate tra ieri e oggi dai periti romani Sabina Strano Rossi, Fabio di Giorgio e Antonio Oliva hanno chiarito che Emanuele Galeppini, sedicenne campione di golf genovese coinvolto nella tragedia di Crans-Montana, è deceduto per asfissia. Come riportato dall’Ansa, esclusi quindi sia il trauma da schiacciamento sia le ustioni come cause del decesso.

I rilievi sono stati disposti dalla Procura di Roma, che ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, lesioni gravi e incendio colposo. Come spiegano i magistrati capitolini, l’autopsia è stata decisa “dopo che i colleghi svizzeri non avevano ritenuto necessaria l’analisi”, estendendo l’esame a tutti i giovani italiani coinvolti nella strage della notte di Capodanno.