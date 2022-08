Creare online prodotti incisi e stampati personalizzati? Con InventivaShop

Come creare e acquistare prodotti incisi e stampati personalizzati? Tutti i consigli necessari per non sbagliare.

Dalle targhette per citofono alla segnaletica di sicurezza, passando per striscioni e cartelli. Sono solo alcuni degli articoli che si incontrano tra gli scaffali digitali di www.inventivashop.com. L’e-commerce, specializzato nella creazione di prodotti incisi e stampati artigianali, offre al cliente molteplici soluzioni, caratterizzate da un ottimo rapporto qualità/prezzo. A ciò si aggiungono pagamenti sicuri e spedizioni celeri.

La proposta di InventivaShop, negozio digitale attivo nel settore da oltre 17 anni, è concepita per fornire un supporto tecnico a tutti coloro che necessitano di strumenti per la propria comunicazione visiva. L’azienda, infatti, lavora con impegno al fine di ottimizzare ogni processo produttivo, avvalendosi di macchinari all’avanguardia e attrezzature che garantiscono l’alta definizione.

Grazie al pratico configuratore presente online, studiato per rispondere a qualunque esigenza, è possibile dare vita in pochissimi passaggi al proprio articolo customizzato.

Scorrendo tra le pagine del portale si possono scoprire decine di alternative. Qualche esempio? Targhette per citofono, segnaletica aziendale, adesivi, espositori, gadget, accessori, striscioni pubblicitari, distanziali e fissaggi.

Qualità e durevolezza sono garantite dalle oltre 3.000 opinioni verificate su Trusted Shops, che registrano un punteggio medio di 4,8/5.

Una volta selezionato e personalizzato il prodotto desiderato è possibile procedere con il pagamento. Le modalità disponibili pongono l’utente al riparo da qualunque pericolo: carta di credito, PayPal, bonifico bancario e contrassegno.

Le spedizioni, invece, sono rapide e rintracciabili e diventano gratuite in caso di importi superiori a 99 euro (su alcuni articoli). Non solo, al cliente viene fornito il codice per il tracking, così potrà restare sempre aggiornato sullo stato di avanzamento del viaggio.

Infine, per rispondere a domande e risolvere eventuali dubbi è attivo un puntuale servizio di customer care, raggiungibile tramite numero di telefono, e-mail, social network o WhatsApp. E per ricevere un preventivo su misura è sufficiente compilare l’apposito modulo online.

Visita ora InventivaShop, e acquista strumenti personalizzati per la tua azienda direttamente dal produttore!