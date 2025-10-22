Crescente collaborazione tra le agenzie di intelligence europee in risposta ai cambiamenti negli Stati Uniti

Le agenzie di intelligence europee si stanno unendo per affrontare le sfide derivanti dal cambiamento del sostegno degli Stati Uniti e dalle minacce regionali.

In un contesto caratterizzato da incertezze, le agenzie di intelligence europee stanno intensificando la loro collaborazione per affrontare diverse sfide, in particolare la minaccia rappresentata dalle azioni russe. Questo cambiamento avviene mentre crescono le preoccupazioni riguardo all’affidabilità dei tradizionali alleati, in particolare gli Stati Uniti, nella condivisione di informazioni vitali.

Nell’ultimo anno, diversi paesi hanno iniziato a integrare personale di intelligence all’interno delle loro missioni diplomatiche a Bruxelles, riflettendo un significativo passo verso operazioni collettive. L’Unione Europea (UE) ha anche avviato sforzi per sviluppare un framework di condivisione di intelligence più robusto, simile alle capacità della CIA, un concetto un tempo ritenuto improbabile.

L’impatto dei cambiamenti politici statunitensi

L’urgenza di una cooperazione rafforzata è aumentata dopo l’improvvisa interruzione della condivisione di intelligence sul campo con l’Ucraina da parte dell’amministrazione Trump nel marzo dell’anno precedente. Questa decisione ha suscitato onde d’urto in tutta Europa, spingendo molti a riconsiderare la solidità e l’affidabilità dei legami transatlantici.

Un funzionario dell’intelligence occidentale, che ha richiesto l’anonimato, ha sottolineato che i cambiamenti inaspettati nella politica statunitense hanno inavvertitamente favorito un senso di unità tra le nazioni europee. In tono ironico, ha suggerito che Trump potrebbe meritare un riconoscimento per aver catalizzato una nuova coesione tra i servizi di intelligence europei.

Riconsiderare la condivisione dell’intelligence transatlantica

Con l’erodere della fiducia, le agenzie di intelligence europee stanno rivalutando le loro interazioni con i colleghi statunitensi. Ad esempio, i servizi di intelligence olandesi hanno riportato di aver interrotto la condivisione di alcune informazioni a causa di preoccupazioni riguardanti l’ingerenza politica e le violazioni dei diritti umani. Questo cambiamento evidenzia uno scetticismo più ampio riguardo all’affidabilità dei forum transatlantici, inclusa la NATO, come piattaforme per lo scambio di intelligence.

Antonio Missiroli, ex Assistente Segretario Generale per le Sfide di Sicurezza Emergenti della NATO, ha espresso preoccupazioni riguardo a una possibile diminuzione dell’impegno degli Stati Uniti nella condivisione di intelligence in futuro. Questa apprensione ha portato a una crescente riluttanza tra le nazioni europee a fare affidamento esclusivamente sui tradizionali meccanismi di condivisione di intelligence.

Costruire un framework di intelligence europeo

Per affrontare questa crescente sfiducia, diverse agenzie di intelligence europee stanno promuovendo la creazione di coalizioni più strette tra nazioni fidate, piuttosto che fare affidamento su Bruxelles come principale hub per la comunicazione. A differenza delle alleanze di intelligence consolidate come i Five Eyes, gli Stati membri dell’UE hanno storicamente avuto difficoltà a formare partnership efficaci.

Una strada significativa per la condivisione di intelligence è stata attraverso una rete clandestina conosciuta come Club de Berne, che ha avuto origine quasi mezzo secolo fa in Svizzera. Questo gruppo informale, che opera senza un’autorità centrale e si riunisce due volte l’anno, è stato un mezzo tradizionale di comunicazione tra i servizi di intelligence europei.

I limiti delle reti esistenti

Nonostante la sua lunga storia, il Club de Berne presenta notevoli limitazioni. La sua adesione non è uniforme; ad esempio, Malta non ha mai aderito, e la Bulgaria è diventata coinvolta solo recentemente. Inoltre, nazioni come l’Austria hanno affrontato sospensioni a causa di preoccupazioni sulle loro pratiche di intelligence riguardanti la Russia. Paesi al di fuori dell’UE, come Svizzera e Norvegia, sono anche inclusi in questa rete.

Secondo Philip Davies, direttore del Brunel Centre for Intelligence and Security Studies, il Club de Berne funge da framework per la condivisione di informazioni, sebbene con significative restrizioni. Le informazioni scambiate sono spesso meno sensibili, poiché esistono stipulazioni nazionali che limitano la profondità delle informazioni condivise.

Piani emergenti per un’agenzia di intelligence centralizzata

Progressi e sfide future

