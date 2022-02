Crisanti: “Chiedere il Green pass se tutti hanno le mascherine è una misura vessatoria”

"Il vero merito del Green Pass è stato quello di aver incoraggiato le vaccinazioni" ha affermato Andrea Crisanti durante la trasmissione "L'aria che tira"

“Sono stato il primo a dire che non era una misura di sanità pubblica e che non avrebbe protetto contro la trasmissione del virus. Il vero merito del Green Pass è stato quello di aver incoraggiato le vaccinazioni”

Omicron e la terza dose di vaccino

In collegamento con la trasmissione “L’aria che tira” condotta da Myrta Merlino su La7, Andrea Crisanti – che oggi ha anche affermato che a suo avviso il numero dei morti covid in Italia è sottostimato – è tornato a parlare del Green Pass. Riguardo la protezione offerta dalla terza dose di vaccino ha precisato che: “Omicron è in grado di infettare persone che hanno fatto seconda e terza dose di vaccino e su questo non ci sono dubbi.

È anche vero che chi si infetta specialmente dopo il booster sviluppa in genere una malattia molto leggera, in particolare le persone che hanno meno di 75 anni. Per gli over 75 bisogna fare un discorso diverso e qui sarebbe troppo compolicato affrontarlo” ha affermato il microbiologo dell’Università di Padova, evitando quindi di addentrarsi in discorsi troppo tecnici per il grande pubblico. Per poi aggiungere che “A mio avviso dobbiamo proteggerli, siamo entrando in una fase in cui dobbiamo proteggerli”.

Crisanti: “Green Pass non è una misura di sanità pubblica”

Quanto al Green Pass, Crisanti rivendica di essere stato “il primo a dire che non era una misura di sanità pubblica e che non avrebbe protetto contro la trasmissione del virus. E i 200.000 casi al giorno che abbiamo avuto ne sono una testimonianza”.

L’esperto ha poi confermato l’osservazione di Myrta Merlino che ha commentato il suo intervento affermando che il Green Pass ha comunque convinto molte persone ha vaccinarsi: ” Su questo non c’è dubbio” ha risposto il Professore che ha aggiunto “Il vero merito del Green Pass è stato quello di aver incoraggiato le vaccinazioni”.

“Ci sono state estremizzazioni inutili”

Arriva poi “la stoccata” sull’estensione dell’obbligo del certificato verde in alcuni ambiti:

” Ci sono state però delle estremizzazioni. Non ho alcuna simpatia per chi non si vaccina, ma le misure devono essere proporzionate all’effetto che si vuole ottenere. Ci sono alcune misure che obiettivamente sono state vessatorie. Chiedere il Green pass in un luogo in cui tutti hanno le mascherine è chiaro che è una misura vessatoria. Non ha nessuna logica di sanità pubblica”.