Green pass per gli over 50, dal 15 Febbraio scatterà l’obbligo vaccinale sul lavoro

Tutto quello che c'è da sapere per gli over 50 sull'obbligo vaccinale sul posto di lavoro, che entrerà in vigore dal 15 Febbraio

Dal 15 Febbraio – in base al Decreto del 7 Gennaio 2022 – entrerà in vigore l’obbligo per tutti i lavoratori over 50 di essere provvisti di Green Pass rafforzato. Tale tipologia di Certificazione Verde si ottiene esclusivamente con vaccinazione oppure a seguito di guarigione.

Infine, si segnala che la misura rimarrà in vigore fino al 15 Giugno 2022.

Obbligo vaccinale sul lavoro per gli over 50: come si verrà considerati senza

Nel caso in cui il lavoratore over 50 dichiari di non essere provvisto del Green Pass rafforzato sarà considerato assente ingiustificato. Si segnala che tale assenza ingiustificata perdurerà fino a quando non sarà presentata la Certificazione Verde.

Obbligo vaccinale sul lavoro per gli over 50: cosa si rischierà senza

Qualora il lavoratore over 50 non si sottoponesse all’obbligo vaccinale e venisse individuato – sul posto di lavoro – senza il Green Pass rafforzato si verificheranno delle conseguenze.

In particolare, il lavoratore over 50 sarà tenuto a pagare una multa (che andrà da Euro 600 a Euro 1.500) e il datore di lavoro adotterà anche delle sanzioni disciplinari a carico del lavoratore inadempiente.

Obbligo vaccinale sul lavoro per gli over 50: chi sarà il soggetto verificatore

Per quanto riguarda il soggetto verificatore, spetterà al datore di lavoro – pubblico e privato – verificare l’osservanza dell’obbligo vaccinale per gli over 50 che svolgeranno la loro attività lavorativa nei loro luoghi di lavoro.