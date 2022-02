Roberto Burioni insiste su un tema molto importante ospite da Fabio Fazio con Alberto Mantovani: “I non vaccinati over 50 corrono un grave rischio”

Roberto Burioni lo ha ribadito con decisione nello studio televisivo di Fabio Fazio: “I non vaccinati over 50 corrono un grave rischio”. Ospite a “Che tempo che fa” il virologo ha ribadito come la copertura vaccinale faccia la differenza fra sintomi lievi e malattia severa, a volte fra quelli e la morte.

Il grave rischio per i non vaccinati: Burioni e l’importanza di “immunizzarsi”

Quella importante verità Roberto Burioni l’ha ribadita con una ospitata fatta stavolta in tandem con Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Istituto Clinico Humanitas, che ha toccato l’interessante tema dell’immunità congenita al coronavirus. Il tema cruciale era comunque quello della centralità della vaccinazione già a partire dalla fascia degli over 40.

La centralità della vaccinazione: con la terza dose protezione dal ricovero al 90%

E Burioni, come suo solito, non l’ha messa affatto soft: “Chi non lo ha ancora fatto corre un grande rischio, anche perché i dati sui vaccinati con terza dose indicano una protezione fino al 90% dai ricoveri”. E ancora: “Le cose stanno migliorando, potrebbero andare molto meglio se le persone si decidessero“.

L’antenato degli anticorpi che ha la memoria del virus e che a volte “si ricorda” di averla

E l’immunità innata? A parere di Mantovani quella sarebbe “la nostra prima difesa. Gestisce la maggior parte dei nostri problemi senza che ce ne accorgiamo. Da marzo abbiamo deciso di studiarla rispetto al Covid e abbiamo scoperto che in particolare un antenato degli anticorpi, che si chiama MBL, riconosce il virus e ha attività antivirale”.