Cristiano Ronaldo è in lutto per la morte di Soraia, moglie di uno dei suoi amici più cari: il post di addio condiviso sui social.

Lutto per Cristiano Ronaldo, che sui suoi canali social ha condiviso un messaggio di addio alla moglie di uno dei suoi migliori amici morta in giovane età. Si tratta di Soraia, compagna del calciatore José Semedo, con cui CR7 ha postato una foto relativo ad un momento di gioia trascorso insieme accompagnato da un messaggio da cui traspare tutta la sua tristezza.

Cristiano Ronaldo: il lutto improvviso

Moglie da 15 anni di José, la giovane donna sarebbe deceduta al Curry Cabral Hospital di Lisbona a causa di complicazioni giunte in seguito ad un’infezione. Un fatto che ha turbato Ronaldo, che accanto ad uno scatto che lo ritrae insieme alla coppia, si è così espresso: “Ci sono momenti in cui tutto passa in secondo piano, compreso il calcio. Nello scorso week-end, inaspettatamente, è morto un essere umano fantastico, la nostra cara Soraia, una meravigliosa madre e moglie di uno dei migliori amici che la vita mi ha regalato“.

Niente può cancellare il dolore dell’amico Semedo e di tutta la famiglia, ha continuato, a cui Ronaldo è vicino in questo momento difficile. “Riposa in pace amica mia, non ti dimenticheremo mai“, ha concluso.

Cristiano Ronaldo, il lutto improvviso: l’amicizia con Semedo

Ronaldo e Semedo si conoscono da moltissimo tempo, dai tempi del settore giovanile dello Sporting Lisbona. Da allora hanno continuano a frequentarsi e a condividerei momenti insieme, come dimostra anche lo stesso scatto pubblicato da CR7.

Semedo attualmente milita nel Vitoria FC e ha all’attivo anche una parentesi al Cagliari.