Cristina Chiabotto, la dedica al marito: “Pazza di voi”

Cristina Chiabotto ha scritto una tenera dedica al marito Marco Roscio, padre delle sue due figlie.

Cristina Chiabotto ha condiviso via social una tenera dedica a suo marito, Marco Roscio, con cui ha avuto le sue due figlie.

Cristina Chiabotto: la dedica al marito

Cristina Chiabotto ha realizzato insieme al marito Marco Roscio il sogno di formare una famiglia: dopo la piccola Luce Maria, nata nel 2021, la coppia ha avuto una seconda figlia, Sofia, nata appena un mese fa.

In queste ore l’ex Miss ha condiviso un tenero scatto di suo marito in compagnia della figlia più piccola addormentata tra le braccia, e ha scritto: “Pazza di voi (quando dormite…)”. Oggi sembra proprio che Cristina Chiabotto sia riuscita a trovare la vera felicità accanto a suo marito e alle sue due bambine e in tanti non vedono l’ora di sapere cosa le riserverà ancora il futuro.

La seconda gravidanza

Cristina Chiabotto è rimasta incinta per la seconda volta pochi mesi dopo aver avuto la sua prima figlia. L’ex Miss ha confessato ai fan di aver avuto alcuni problemi durante la gravidanza e di esser stata preoccupata per la sua bambina: “Mi sarei mangiata il mondo e in buona parte l’ho fatto in tutte e due le gravidanze”, aveva dichiarato, e ancora: “La seconda gravidanza però è un po’ diversa perché ho il diabete gestazionale”.