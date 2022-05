Cristina D’Avena, la confessione sul compagno: “C’è maretta…”

Cristina D'Avena ha fatto una confessione inaspettata sul suo compagno.

Per la prima volta Cristina D’Avena ha rotto il silenzio sul suo compagno, Massimo Palma, con cui starebbe vivendo un periodo di “maretta”.

Cristina D’Avena: il compagno

Cristina D’Avena e il suo compagno, Massimo Palma, hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sulla loro vita privata.

I due non si sono sposati e hanno sempre preferito restare lontani dal mondo dei riflettori. Nonostante questo, in una delle sue ultime interviste, la cantante ha dichiarato di non voler fare il nome del compagno e ha confessato: “No, non dica il nome!, che in questo momento c’è maretta e non vorrei che cambiasse la situazione. Sono riservatissima”

In passato la cantante non aveva nascosto invece che tra lei e il compagno le cose procedessero a gonfie vele, e aveva precisato: “È un compagno meraviglioso che mi ama e mi ascolta tanto“.

La vita privata della cantante

Da sempre Cristina D’Avena mantiene il massimo riserbo sulla sua vita privata e non ama parlare del suo compagno in pubblico. La cantante parla spesso e volentieri invece della sorella minore Clarissa, che si occupa del suo ufficio stampa. La stessa Clarissa D’Avena ha dichiarato:

“È sempre stata una mamma, per me. Se penso al primo giorno di scuola, ho impressa la sua faccia all’entrata e all’uscita. Il suo successo è arrivato nel mio passaggio dalle elementari alle medie: i compagni mi chiedevano l’autografo, lei mi regalava le cartelle di Five e io le distribuivo alle mie amiche”.

Le due sono legatissime e trascorrono insieme ogni minuto che possono.