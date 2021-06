Cristina D’Avena in costume: la posa al mare che fa il boom di like

Una nuova foto di Cristina D'Avena in costume ha letteralmente sbalordito i fan: il bombastico décolleté in bella vista della cantante bolognese

Cristina D’Avena è riuscita a stupire ancora una volta i fan grazie al suo ultimo post pubblicato su Instagram. La nota cantante di hit per bambini ha dunque accolto l’estate appena arrivata con bellezza e simpatia, ma anche con parecchia sensualità.

Lo dimostra per l’appunto la foto mozzafiato pubblicata poche ore fa sul suo profilo social ufficiale.

Cristina D’Avena super sensuale a 56 anni

Da vera e propria icona qual è diventata, Cristina D’Avena è senza dubbio ricordata per tantissimi successi, dallo Zecchino d’Oro alle sigle dei cartoni animati più famosi di sempre.

Rappresentando di fatto un simbolo a cui tutti noi siamo legati, di recente ha tuttavia lasciato emergere un lato del tutto nuovo di sé, corrispondente a vera femme fatale assolutamente irresistibile.

Nella stagione del mare e del sole, Cristina D’Avena ha dunque accolto la nuova libertà in tutta la sua bellezza. Con una straordinaria foto in bikini, la popolare cantante ha così messo in mostra le stratosferiche forme del suo corpo, super apprezzate dai fan. Su tutto è stata tuttavia la sua scollatura esplosiva ha lasciare completamente senza parole. Piegata in avanti e con il décolleté in assoluta evidenza, l’artista bolognese, oggi 56enne, ha così letteralmente fatto il pieno di like.