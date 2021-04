Una Cristina D'Avena decisamente bollente ha fatto impazzire i fan con due scatti senza trucco e il décolleté esplosivo in bella mostra

Nelle scorse ore Cristina D’Avena, da sempre cantante idolo di grandi e piccoli, ha condiviso su Instagram due scatti davvero super sexy. Nelle immagini in questione, che hanno subito fatto il giro del web, la popolare artista ha dato un buongiorno davvero speciale ai suoi follower, con una mise che non è certo passata inosservata.

L’interprete delle sigle più iconiche dei cartoni animata è dunque apparsa senza trucco, ma quello che ha lasciato tutti senza fiato è stato il suo décolleté esplosivo, evidenziato da un top nero molto scollato.

Al buongiorno di Cristina D’Avena non si sono fatti attendere i messaggi dei suoi tanti fan, che hanno così scoperto come la cantante dei loro cartoon preferiti sia anche una bomba sexy. Qualcuno, con grande ironia, ha scritto sotto al post: “Puffiamoci è stato detto?”, mentre molti hanno sottolineato come la loro beniamina sia ancor più bella senza make-up.

In poco tempo le foto della 56enne bolognese hanno fanno il giro dei social, raccogliendo moltissimi like.

Non è del resto questa la prima volta in cui Cristina sbalordisce i fan con le sue curve stratosferiche. Molti ricorderanno infatti il selfie della scorsa estate, dove appunto la cantante si era mostrata in tutto il suo evidente splendore.