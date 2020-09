L'ultimo scatto in bikini di Cristina D'Avena ha fatto impazzire i fan: la foto del décolleté della cantante ha però destato qualche sospetto

Abituati a considerarla casta e pura quasi come una bambina, Cristina D’Avena ha letteralmente stupito tutti con il suo ultimo post condiviso sui social. La popolare cantante, idolo di grandi e piccini, ha infatti pubblicato su Instagram uno scatto davvero super sexy, che ha subito fatto il giro del web.

Visualizza questo post su Instagram Ciak… Si gira… Vi penso! 💗 📸 @mabivi2018 Un post condiviso da Cristina D’Avena (@cristinadavenaofficial) in data: 2 Set 2020 alle ore 11:31 PDT

Tra i fan, ad ogni modo, qualcuno ha fatto notare qualcosa di strano. «È un fotomontaggio?», si è infatti chiesto un follower dell’interprete bolognese. Altri utenti hanno inoltre sottolineato come secondo loro sembrano esserci nella foto troppi filtri. In poche parole, nonostante i molti complimenti ricevuti, c’è chi insinua che lo scatto in bikini di Cristina D’Avena sia stato in qualche modo ritoccato.

L’immagine “esplosiva” ha comunque fatto impazzire la maggior parte dei fan dell’artista 56 enne, regalandole un boom di like e apprezzamenti sinceri.