Cristina Scozia (39 anni) abitava nel quartiere Crescenzago a Milano ed era mamma di una bambina di 6 anni. La donna è purtroppo morta mentre era in bici, travolta da una betoniera; stava avanzando lungo la ciclabile di Via Sforza in direzione Nord, la stessa strada percorsa dalla betoniera che le ha tolto la vita. L’incidente è avvenuto lo scorso 20 aprile, intorno alle 12 tra via Francesco Sforza e corso di Porta Vittoria. Dalla prima ricostruzione il mezzo pesante, guidato da un uomo di 54 anni, avrebbe urtato Cristina, che in quel momento stava svoltando a destra per Corso di Porta Vittoria. Il sindaco Giuseppe Sala ha invitato istituzioni, imprese e cittadini a interrogarsi su come prevenire simili tragedie.

Morte Cristina Scozia: l’intervento dei soccorsi

L’impatto con la betoniera non ha lasciato scampo alla povera Cristina. Giunte sul luogo dell’incidente un’automedica e un’ambulanza, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare la morte della 39enne.

Autista della betoniera risultato negativo all’alcoltest

Il 54enne alla guida della betoniera è risultato negativo all’alcoltest e ai test pre-droga. Dopo di ciò, è stato portato al pronto soccorso. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, riferendosi al sinistro, ha detto tramite alcune dichiarazioni riportate da Today: “Dobbiamo interrogarci su che cosa possiamo fare come istituzioni, imprese e cittadini per impedire che questi drammatici eventi si ripetano”.