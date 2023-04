Cristina Scuccia è fidanzata con un ex frate: l'indiscrezione

Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Cristina Scuccia sarebbe fidanzata con un ex frate. La naufraga dell’Isola dei Famosi 2023 nasconde una relazione?

Cristina Scuccia è fidanzata con un ex frate?

Anche se a Verissimo ha dichiarato di essere single, Cristina Scuccia potrebbe avere una relazione segreta. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, l’ex suora sarebbe fidanzata con un uomo che, tempo fa, vestiva i panni di frate francescano.

L’indiscrezione sulla vita sentimentale di Cristina Scuccia

La prima a lanciare l’indiscrezione su Cristina Scuccia è stata Deianira Marzano. La Terribile ha condiviso un messaggio che ha ricevuto da un seguace. Si legge: “Ti assicuro, io sono del suo stesso paese, la conosco benissimo. Abbiamo amici in comune e lei ha un amore e non capisco perché vuole tenerlo nascosto. Che c’è di male, non c’è nulla da vergognarsi. Infatti inizialmente pensavamo avesse lasciato i voti per questo motivo“.

Cristina Scuccia è fidanzata con un ex frate

Oltre a Deianira, a parlare del presunto fidanzato di Cristina è stato Amedeo Venza. L’esperto di gossip ha dichiarato: “Ma in realtà io so che Suor Cristina ha lasciato una relazione in sospeso fuori… e pare sia un uomo che come lei ha svestito i panni di frate francescano!“. La Scuccia vuoterà il sacco? Lo scopriremo nella prossima puntata dell’Isola dei Famosi.