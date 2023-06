Cristina Scuccia è ancora in gara all’Isola dei Famosi, ma a settembre potrebbe diventare una concorrente del GF Vip 8. L’argomento è stato trattato proprio in Honduras, dagli stessi naufraghi.

Cristina Scuccia al GF Vip 8?

Da quando ha abbandonato la vita religiosa, Cristina Scuccia sembra voler diventare a tutti i costi un personaggio del mondo dello spettacolo. Attualmente è in gara all’Isola dei Famosi e ha tutte le carte in regola per vincere il reality. Non solo, tornata in Italia dall’Honduras, tempo qualche mese, potrebbe anche diventare concorrente del GF Vip 8.

Cristina Scuccia: niente GF Vip

Litigando con Helena Prestes, Andrea Lo Cicero ha dichiarato: “Sei falsa e sei solo una provocatrice. Tanto solo questo tu sai fare. Uscita da qui andrai a fare un altro reality. Sì al GF“. Si è intromesso Gian Maria Sainato, che ha candidamente ammesso: “Io sono sincero lo farei non sono ipocrita. Poi è bello il Grande Fratello, penso che sia un programma molto interessante. Tu Cri lo faresti?”. La Scuccia ha risposto:

“Io al GF? No io basta con i reality, ho già dato con questo. Ho fatto L’Isola dei Famosi e mi basta, no io non lo farei il Grande Fratello sono sincera”.

Le parole di Cristina Scuccia non convincono

Anche se Cristina ha ammesso che non farebbe il GF Vip 8, i fan non hanno creduto molto alle sue parole. In tanti sono pronti a scommettere che, se Alfonso Signorini dovesse corteggiarla, lei potrebbe capitolare in un battito di ciglia.