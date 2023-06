La semifinale dell’Isola dei Famosi è slittata a causa della morte improvvisa di Silvio Berlusconi. Nelle ultime ore, è stata ufficializzata la data scelta per la messa in onda, che molto probabilmente sarà vicinissima a quella della finale.

Isola dei Famosi: quando va in onda la semifinale?

Lunedì 12 giugno 2023 sarebbe dovuta andare in onda la semifinale dell’Isola dei Famosi. A causa della scomparsa improvvisa di Silvio Berlusconi, la programmazione di Mediaset è stata stravolta. I canali del Biscione hanno annullato tutti i programmi, trasmettendo solo speciali dedicati al Presidente. I naufraghi sono stati informati della sua morte e tutti sono ammutoliti.

Isola dei Famosi: ufficializzata la data della semifinale

Nelle ultime ore, è stata ufficializzata la data della semifinale dell’Isola dei Famosi. A renderla pubblica è stato Fabio Alisei, collega radiofonico di Marco Mazzoli. L’uomo si trova in quarantena in Honduras proprio per fare una sorpresa all’amico durante la penultima puntata del reality honduregno. La semifinale, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, andrà in scena venerdì 16 giugno. Alisei ha dichiarato:

“Il mio biglietto di rientro in Italia è stato spostato a sabato 17 giugno nella speranza che venerdì si riesca a fare la puntata in diretta e poi la finale lunedì”.

La finale dell’Isola dei Famosi

Mentre la semifinale dell’Isola dei Famosi andrà in onda venerdì 16 giugno, la finale, come già stabilito da tempo, sarà trasmessa lunedì 19 giugno. Se così fosse, il reality honduregno si concluderà in grande fretta, ma per molti non sembra una grande perdita.