Cristina Scuccia rivela: "All'Isola dei Famosi niente bikini. Andrò in pantaloncini"

Cristina Scuccia rivela: "All'Isola dei Famosi niente bikini. Andrò in panta...

Cristina Scuccia si è raccontata in una recente intervista rilasciata al "Corriere Della Sera": ecco che cos'ha rivelato sull'Isola dei Famosi e non solo.

Tra i concorrenti che prenderanno parte alla nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” ci sarà anche Cristina Scuccia, ex Suor Cristina, che in una recente intervista rilasciata al Corriere Della Sera ha rivelato alcuni dettagli che riguardano la sua partecipazione al reality e non solo.

Cristina Scuccia sulla partecipazione a L’Isola dei Famosi: “Niente bikini”

Il 17 aprile 2023 partirà su Canale 5 una nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”, il reality che anche per quest’anno sarà condotto da Ilary Blasi.

Cristina Scuccia sarà una delle protagoniste di questa nuova stagione del reality ed è pronta a cominciare la sua avventura. Recentemente, l’ex Suor Cristina ha rilasciato un’intervista al Corriere Della Sera ed in particolare ha rivelato che in Honduras non indosserà un bikini. Ecco cos’ha dichiarato a riguardo:

“Sarà una versione del costume rivisitata. Il bikini non mi metteva a mio agio: voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuta in un modo diverso. Io ho metabolizzato il mio cambiamento: arriva dopo un percorso di anni. Ma non tutti si sono abituati, potrebbero pensare che sia impazzita. Non volevo urtare le sensibilità”.

E a queste parole ha aggiunto:

“Ho deciso di indossare dei pantaloncini principalmente perché non mi sentivo pronta io”.

Cristina Scuccia e la partecipazione all’Isola dei Famosi: ecco qual è il suo proposito

Nella recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, Cristina Scuccia ha rivelato che sta intraprendendo il percorso a “L’Isola dei Famosi” per far passare un messaggio ben chiaro, ecco nello specifico che cos’ha dichiarato a riguardo:

“Vorrei che mi si vedesse umana. Come suor Cristina venivo percepita un po’ distante: ora vorrei scoprissero una persona. C’è chi mi giudica senza sapere, ma vengo da un percorso di dolore. L’ingresso in istituto religioso era stato naturale, l’uscita, invece, devastante. Non convincerò tutti, ma sarò me stessa. Se tramite la mia storia anche una sola persona troverà il coraggio per cambiare la sua vita, ne sarà valsa la pena”.

Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi: ecco perchè parteciperà e quali sono i suoi progetti futuri

Sempre nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Cristina Scuccia ha parlato del perchè ha scelto di partecipare all’Isola dei Famosi, ecco cos’ha dichiarato a riguardo:

“Ci ho messo molto tempo, avevo paura. Ma quando mi è successo di fermarmi alla paura, mentre attraversavo il mio momento di buio, ho capito che non mi portava da nessuna parte. Se ti metti in gioco, invece, scopri cose nuove, di cui non ti credevi capace”.

Ma non solo, nell’intervista l’ex Suor Cristina ha rivelato anche che il suo sogno è quello di continuare la sua carriera artistica come cantante e dopo aver lanciato il singolo “La Felicità è una Direzione”, adesso come ogni cantante che si rispetti sogna di partecipare a Sanremo.