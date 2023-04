L'Isola dei Famosi, già i primi pronostici su chi sarà il vincitore

I rumors sull’Isola quest’anno anticipano l’inizio del programma e c’è già chi azzarda a ipotizzare sul vincitore. Condotto per la terza edizione di seguito da Ilary Blasy, il reality di Canale 5 andrà in onda a partire dal prossimo lunedì 17 aprile. Scopriamo qualcosa di più sui naufraghi.

Vladimir Luxuria e Enrico Papi, i nuovi opinionisti

Ad affiancare l’ex letterina nella conduzione del reality ci saranno quest’anno, nel ruolo di opinionisti, Vladimir Luxuria e Enrico Papi. Resta invece in collegamento con il cast di naufraghi dall’Honduras l’ormai fedelissimo Alvin. Il cast dei concorrenti è stato annunciato man mano sul profilo social del programma (e poi al completo anche sull’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni). Scartati Gianmarco Onestini e le gemelle sarde Elga e Serena Enardu, ci sono altri nomi poco graditi dai fan, se non altro per il fatto che si tratta di personaggi che hanno già partecipato in passato ad altri reality. Insomma, stando alle voci, il rischio che ci si possa annoiare a causa di un riciclo di volti visti e rivisti non è da escludere.

Le previsioni dei bookmaker sul vincitore

Iniziano i primi pronostici sul possibile vincitore.

Il sito Isa & Chia ha riportato i pronostici degli analisti di Stanleybet.it, per cui i più quotati per la vittoria sarebbero al momento il conduttore radiofonico Marco Mazzoli e l’ex modella Pamela Camassa. Dietro di loro, Paolo Noise e Andrea Lo Cicero, Nathalie Caldonazzo e Cristina Scuccia. Poca la fiducia riposta invece negli attori Corynne Clery e Christopher Leoni.