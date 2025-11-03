Nel cuore di Roma, tra i resti maestosi dell’antica città imperiale, la Torre dei Conti rappresentava da secoli uno dei simboli più imponenti della Capitale. Questa storica struttura, nata come fortificazione medievale e parte integrante del paesaggio dei Fori Imperiali, era coinvolta in un ampio intervento di restauro destinato a restituirle nuovo splendore.

Tuttavia, nella mattina di oggi lunedì 3 novembre, una parte è crollata improvvisamente, seminando panico nella zona. Persone sotto le macerie e soccorsi sul posto.

Questa mattina, a Roma, una parte della Torre dei Conti in largo Corrado Ricci è improvvisamente crollata mentre erano in corso lavori di restauro. L’incidente, avvenuto intorno alle 11:15, ha provocato panico tra gli operai e i passanti, che hanno dato immediatamente l’allarme dopo aver udito un forte boato seguito dal cedimento della struttura.

La torre, situata a pochi passi dai Fori Imperiali, era oggetto di interventi di riqualificazione finanziati con fondi del PNRR, finalizzati alla valorizzazione e alla pedonalizzazione della zona. Il progetto, promosso dal Comune di Roma, prevedeva anche la rimozione di serbatoi sotterranei a circa due metri e mezzo di profondità, un’operazione annunciata nei mesi scorsi dal sindaco Roberto Gualtieri.

Sul luogo sono intervenuti rapidamente vigili del fuoco, polizia, carabinieri e unità della Protezione civile, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella ricerca di eventuali persone rimaste intrappolate.

Secondo le prime informazioni, riportate da Roma Today, uno degli operai è rimasto intrappolato tra le macerie, mentre altri tre si sono trovati bloccati in cima. Sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco grazie all’utilizzo dell’autoscala. Nonostante la paura, sono tutti illesi. Il loro collega, invece, avrebbe riportato ferite più gravi. I soccorritori lo avrebbero raggiunto con la scala, fornendogli ossigeno. I vigili del fuoco hanno inoltre setacciato le macerie alla ricerca di eventuali altri feriti, seguendo la prassi per escludere qualsiasi rischio. Oltre ai quattro operai coinvolti, non risulterebbero altre persone presenti sul luogo.

Dopo il crollo, sul posto sono giunti anche i tecnici della Sovrintendenza capitolina, per verificare l’entità dei danni e accertare le cause del cedimento, mentre la zona rimane interdetta al traffico in attesa delle verifiche strutturali.